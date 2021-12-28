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«Ростов» пополнился полузащитником из Беларуси

«Ростов» пополнился полузащитником из Беларуси
«Желто-синие» усилились опорным полузащитником. 29-летний Александр Селява всю карьеру провел в чемпионате Беларуси, где играл за «Клеческ», «Торпедо» (Жодино), «Шахтер» (Солигорск) и «Динамо» (Минск). С «Шахтером» брал Кубок и золотые медали чемпионата страны.
В 2021 году футболист на клубном уровне провёл 30 матчей (Чемпионат, Кубок Беларуси, квалификация Лиги Европы УЕФА) – 2 ассиста, 6 желтых карточек и 1 удаление.

За основную сборную Беларуси сыграл 5 матчей. Рост футболиста – 180 см. Основная позиция – опорный полузащитник. Также иногда играл центрального защитника.

Контракт с «Ростовом» заключен до конца сезона 21/22 с возможностью продления.
Фото: СпортНавины
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове футболист

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