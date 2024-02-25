«Ростов-Дон» победил дома «Черноморочку» 35:29

Фото: ГК Ростов-Дон.

В матче чемпионата страны среди клубов Суперлиги ростовчанки принимали оппонента из Новороссийска.В первом тайме борьба была сложной. Дебютант элитного дивизиона не отставал. После получаса игры преимущество «Ростов-Дона» не было подавляющим – 17:14.В дебюте второй половины схватки «Черноморочка» и вовсе сравняла счет (17:17), однако дончанки тут же забросили пять мячей подряд, на чем и закончилась интрига. До конца матча «Ростов-Дон» уже слабины не давал. Результат – победа ростовской команды 35:29.По индивидуальной статистике лучшими у хозяек стали Полина Кузнецова (6 мячей), Юлия Манагарова (5) и Ксения Макеева (4). У «Черноморочки» Елизавета Собина забила 7 голов.В остальных встречах тура в Суперлиге ЦСКА (Москва) обыграл «Астраханочку» 30:24, «Звезда» (Звенигород) разошлась миром с «Динамо-Синара» (Волгоград) 26:26, а «Лада» (Волгоград) была сильнее «Кубани» (Краснодар) 30:26.Свой очередной поединок «Ростов-Дон» сыграет 7 марта. Оппонентом вновь будет «Черноморочка», но уже на площадке «морячек».