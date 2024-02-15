«Ростов-Дон» победил дома «Кубань» со счетом 28:21

Фото: ГК Ростов-Дон

В поединке чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки принимали оппонента из Краснодара. Матчи между этими клубами часто называют южным дерби.В первом тайме «Ростов-Дон» доминировал, однако счёт не был таким уж большим. После получаса игры команда хозяев вела, всего 13:8. Во второй половине вечера «Кубань» сделала всё, чтобы удержать в матче интригу, однако силы всё-таки не были равны. К концу игры разница в счёте вновь стала увеличиваться. Итог – очередная победа ростовского клуба, 28:21.По индивидуальной статистике, в составе «Ростов-Дона» самыми результативными были Валерия Кирдяшева (7 мячей), Дарья Стаценко (4) и Екатерина Зеленкова (3). У гостий Анастасия Шавман попала в цель 7 раз.В остальных встречах дня в Суперлиге ЦСКА (Москва) обыграл «Ладу» (Тольятти) – 27:24, «Динамо-Синара» (Волгоград) было сильнее «Университета» (Ижевск) –35:17, а «Астраханочка» победила «Черноморочку» (Новороссийск) – 29:28.Теперь дончанки играют 19 февраля с ЦСКА в гостях. В таблице Суперлиги «Ростов-Дон» – на 1-й строчке из 12.