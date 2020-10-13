«Ростов-Дон» обыграл «АГУ-Адыиф» с крупным счетом

После трудного выезда в Германию и победы там в один мяч у ростовчанок был соперник значительно легче. Майкопский «АГУ-Адыиф» в последние сезоны явно не дотягивает до уровня ростовского клуба.В первом тайме «Ростов-Дон» по традиции встреч со скромными оппонентами долго входил в игру. Разница держалась на невысоком уровне большую часть первой половины матча. Но ближе к перерыву «донские красавицы», вероятно, вошли во вкус. После первого получаса игры «Ростов-Дон» был впереди со счетом 18:11. Уже немало, но далее будет значительно больше.На самом старте второго тайма команда Пера Юханссона забила четыре кряду, чем довела цифры на табло до 22:11. Наверное, всё было уже ясно. Далее ростовчанки один гол пропустили, а затем… забили ещё десять (!!!) подряд – 32:12. В концовке позволили поиграть младшим членам команды, но даже с ними картина игры не слишком сильно изменилась. Результат – простая крупная победа - 37:19.Самой меткой в этот вечер стала Полина Кузнецова – восемь мячей. Ярослава Фролова шесть раз точно бросила по воротам. У «АГУ-Адыиф» Алина Морозова и Зурета Коблева забросили по пять раз.В остальных играх дня в женской Суперлиге ЦСКА (Москва) был сильнее «Луча» (Москва) - 43:24, «Звезда» (Звенигород) дома разгромила «Университет» (Ижевск) - 40:25, а «Кубань» (Краснодар) с трудом взяла верх на выезде над «Ставропольем» - 31:30.17 октября «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов примет на своём поле французский «Мец». А в чемпионате России очередная игра назначена на 21-е число, когда ростовчанки будут гостить в Тольятти у «Лады».