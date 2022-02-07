Полузащитник СКА «Ростов» из-за травмы может пропустить все игры сезона
Полузащитник ФК СКА «Ростов» получил серьезную травму во время тренировки. У Михаила Петрусева диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе донского клуба.
Передняя крестообразная связка удерживает голень от смещения. Поэтому в ближайшее время футболист не сможет не только играть, но и ходить. Эта травма распространена среди спортсменов. Обычно ее получают при ударе по голени или бедру либо во время неудачного приземления при прыжке.
Петрусев находится под наблюдением врача команды. Его готовят к операции. Как правило, для восстановления связки используют трансплантаты (другие сухожилия) или синтетические протезы. Разорвавшуюся связку медики убирают, а вместо нее ставят заменитель.
На восстановление потребуется не менее трех месяцев. А значит, футболист может пропустить все игры текущего сезона.
Несколько дней назад травму получил еще один ростовский футболист - Данила Сухомлинов. Во время матча против «Хеккена» он получил ушиб и не смог продолжить играть. Спортсмена унесли с поля на носилках. Однако Сухомлинов вернется к тренировкам уже в ближайшее время - ему не требуется операция.