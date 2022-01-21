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Полузащитник из Москвы вошел в состав ФК «Ростов»

Полузащитник из Москвы вошел в состав ФК «Ростов»
Состав ФК «Ростов» пополнился московским полузащитником. Об этом 24 января «желто-синие» сообщили на своей странице в социальных сетях.

Станислав Мельников играл за «молодежку» «Спартака». Он дебютировал в ноябре 2021 года в матче против «Уфы». В текущем сезоне 19-летний спортсмен принял участие в 21 матче и забил три гола.

С 2017 года футболист вошел в сборную России. В мае 2019 года он представлял страну на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет.

Напомним, ранее в ФК «Ростов» перешел 29-летний полузащитник из Беларуси Александр Селява. Спортсмен подписал контракт с «желто-синими» до конца сезона с возможностью продления.
Фото: ФК «Ростов».
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Теги: футбол в Ростове футболист ФК Ростов

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