ХК «Ростов» подписал контракт с 18-летним нападающим Александром Загребой

Фото: ХК «Ростов»

Хоккейный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим Александром Загребой на предстоящий сезон. Эта новость была опубликована в социальных сетях донского клуба 27 декабря 2024 года.Александр ранее выступал за ступинского «Капитана», который играет в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне-2024/2025 он провел 12 матчей, забросив одну шайбу, а его показатель полезности составил «-1». Кроме того, хоккеист получил четыре минуты штрафа. Всего на его счету 49 матчей и 3 набранных очка за «Капитана».Напомним, что ранее команду «Ростов» покинул нападающий Александр Лосев.