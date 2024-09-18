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В Ростовской области пропал без вести 51-летний мужчина

В Ростовской области пропал без вести 51-летний мужчина
В Ростовской области пропал без вести 51-летний мужчина. Сергей Слепнев не выходил на связь с родными с 8 августа.

Сергей проживает в городе Зверево. В тот день он вышел из дома и больше не возвращался. Близкие долго не могли до него дозвониться, что вызвало у них беспокойство. В результате семья обратилась в полицию за помощью в поисках пропавшего.

Сергей Слепнев имеет рост 177 сантиметров и худощавое телосложение. У него светло-русые волосы и голубые глаза.

В день своего исчезновения на нем были полосатая майка, черные шорты и резиновые черные ботинки.

Если у вас есть информация о его местонахождении, обратитесь по номерам телефонов: 8-909-433-20-44 или 102.
Фото: Отдел полиции города Зверево
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