Фото: Отдел полиции города Зверево

В Ростовской области пропал без вести 51-летний мужчина. Сергей Слепнев не выходил на связь с родными с 8 августа.Сергей проживает в городе Зверево. В тот день он вышел из дома и больше не возвращался. Близкие долго не могли до него дозвониться, что вызвало у них беспокойство. В результате семья обратилась в полицию за помощью в поисках пропавшего.Сергей Слепнев имеет рост 177 сантиметров и худощавое телосложение. У него светло-русые волосы и голубые глаза.В день своего исчезновения на нем были полосатая майка, черные шорты и резиновые черные ботинки.Если у вас есть информация о его местонахождении, обратитесь по номерам телефонов: 8-909-433-20-44 или 102.