Московский «Динамо» собирается купить хавбека «Ростова» Байрамяна



Футбольный клуб «Динамо» намерен подписать полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна. Руководство московской команды уже связывалось с представителями спортсмена и подготавливает предложение по его трансферу. По данным спортивных СМИ, москвичи готовы предложить Байрамяну зарплату в несколько раз больше, чем предусматривает контракт с «Ростовом». При этом в «Динамо» надеются, что «жёлто-синие» отпустят футболиста за приемлемую цену.



В сезоне-2019/2020 Хорен Байрамян выступил в 17 матчах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи. За ФК «Ростов» он играет с 2011 года. За это время уходил в «Ротор», «Рубин» и «Волгарь».



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