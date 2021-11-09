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Матч ЖФК «Ростов» с «ВДВ Рязанью» пройдет со зрителями

Матч ЖФК «Ростов» с «ВДВ Рязанью» пройдет со зрителями
Матч ЖФК «Ростов» - «Рязань ВДВ» пройдет со зрителями. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих» 11 ноября.

Встреча в рамках 26-го тура Суперлиги состоится 13-го числа на домашней арене донской команды - стадионе «Олимп» имени Виктора Понедельника. Матч начнется в 14 часов. На игру могут прийти болельщики, предъявившие QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19. Также попасть на матч можно и несовершеннолетним с отрицательным ПЦР-тестом.

Для зрителей будет открыта восточная трибуна стадиона. Билеты можно приобрести в кассах стадиона в день матча бесплатно.

Донской ЖФК претендует на четвертую строчку в турнирной таблице. Команде осталось провести два матча - против рязанской и краснодарской сборных.
Фото: ЖФК «Ростов».
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Теги: Женский футбол ЖФК Ростов футбол в Ростове

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