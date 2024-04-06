Фото: Николай Викулов.

ФК «Ростов» не смог обыграть соперников из Сочи, занимающих последнюю строчку в таблице РПЛ (прим. — Российская премьер-лига). Встреча 6 апреля завершилась со счетом 2:2.Игра состоялась на стадионе «Ростов Арена». В первую же минуту хозяева поля открыли счет. Гол забил Егор Голенков. На шестой минуте «Сочи» ответил тем же: мяч пролетел в десятке сантиметров от руки вратаря Сергея Песьякова. Голкипер в прыжке пытался отразить удар Кирилла Кравцова, но не смог.Еще один гол гости забили на 35-й минуте матча, когда наш вратарь вышел из штрафной зоны. Сауль Гуарирапа воспользовался случаем и вколотил мяч в пустые ворота.Первый тайм едва не закончился поражением ростовчан. К счастью, командам дали еще пять минут добавочного времени — именно столько было потрачено на оценку травм игроков в ходе первых 45 минут игры. На четвертой минуте Сесар Роналдо сравнял счет, приняв угловую передачу Кирилла Щетинина головой. Этот гол стал дебютным в составе донской команды для бразильца.Во втором тайме команды не забили ни одного гола. К концу встречи на табло так и осталось 2:2.