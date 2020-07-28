Лучшим футболистом «Ростова» в июле признан вратарь Сергей Песьяков

Голкипера Сергея Песьякова болельщики признали лучшим игроком ФК «Ростов» в июле. Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».Спортсмен получил 4,4 балла из пяти, тем самым взяв лидерство среди игроков донской команды. Следом за ним идут полузащитник Бахтиер Зайнутдинов — 4,3 балла, защитники Евгений Чернов — 4,1, Максим Осипенко — 4,1 и полузащитник Ивелин Попов — 4. Вратарь показал отличную игру в июле, отражая мячи соперников в большинстве случаев.Напомним, последний матч РПЛ сезона-2019/20 состоялся 22 июля — играли «Ростов» и «Зенит». Донская команда проиграла со счетом 1:2, заняв пятое место в Российской Премьер-Лиге. «Желто-синие» также попали в отборочные игры в Лиге Европы.