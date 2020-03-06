Кикбоксер из Ростова взял золотую медаль на первенстве ЮФО



16-летний Сергей Григорьев завоевал золотую медаль на первенстве ЮФО по кикбоксингу в разделе К-1 (спортсмены после 15 лет). Соревнования проходили в Волгограде в конце зимы.



Всего вместе с молодым спортсменом участвовали более 500 человек из различных регионов страны. Сергей Григорьев занял первое место, обойдя других кикбоксеров в разделе К-1. Ему помогли тяжелые полугодовые тренировки, а также спарринги со своими одногодками.



- В перечень упражнений входят нагрузки на пресс, подтягивания и отжимания, - отметил 16-летний боец. - Необходимо тренироваться каждый день, чтобы мышцы закалялись перед очередными соревнованиями.



Сергей с восьми лет занимается тайским боксом, однако все равно продолжает выступать на турнирах по кикбоксингу. Больше всего спортсмена мотивируют его отец и тренер.



- Мой папа всегда был примером для меня, ведь он тоже занимался единоборствами, - рассказал Сергей. – Я хотел быть таким, как он. При этом нам очень повезло с тренером, который, несмотря ни на что, поддерживает нас и всегда выслушивает.



Стоит отметить, что на первенстве вместе с Сергеем из Ростова выступали еще три спортсмена: золотую медаль получил 15-летний Демьян Фонарев, серебряную - 17-летний Кирилл Гамзин и бронзовую - 17-летний Эмиль Мамедов. Теперь воспитанники ростовского тренера Аскендера Исаевича отправятся на всероссийские соревнования.