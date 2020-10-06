ФК «Ростов» оштрафовали за неподобающее поведение на матче с «Сочи»
Российский футбольный союз оштрафовал ФК «Ростов» за неподобающее поведение на матче с «Сочи». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе РФС.
Ростовскую команду оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Игроки донского клуба получили шесть желтых карточек. Также «желто-синим» придется выплатить 20 тысяч рублей за выкрики оскорбительных выражений болельщиками «Ростова».
Напомним, встреча прошла 4 октября в Сочи и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Голами со стороны донской команды отметились Алексей Ионов и Дмитрий Полоз.