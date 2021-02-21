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Капитан ФК «Ростов» Роман Ерёменко ушёл из команды

Капитан ФК «Ростов» Роман Ерёменко ушёл из команды
Капитан «жёлто-синих» Роман Ерёменко покинул ФК «Ростов». Информация об уходе футболиста появилась на официальном сайте донской сборной 23 февраля.

Полузащитник досрочно расторг контракт с футбольным клубом по обоюдному согласию в праздничный день.

- После нашей встречи с Романом Ерёменко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам, - прокомментировал президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнян.

Напомним, Роман Ерёменко в три года переехал с отцом в Финляндию. Спортсмен играл в составе норвежской и финской «молодежек», итальянских, московских, украинской и казанской команд. В 2019 году Ерёменко переехал в донскую столицу и стал капитаном команды ФК «Ростов». Согласно контракту полузащитник должен был играть за клуб до 2023 года. Однако футболист не дождался истечения договора и ушёл спустя пару лет.

- Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию, - на прощание отметил капитан сборной.

Роман Ерёменко вышел на поле в составе «жёлто-синих» 48 раз. В его копилке - десять голов и семь результативных передач. За весь период футбольной карьеры он стал чемпионом Украины, чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка Украины, Кубка и Суперкубка России. Три раза подряд Романа выбирали лучшим футболистом Финляндии и заносили его в список 33 лучших футболистов России.

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