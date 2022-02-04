Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Юлия Манагарова - лучшая гандболистка в матче «Ростов» - «Ференцварош»

Юлия Манагарова - лучшая гандболистка в матче «Ростов» - «Ференцварош»
Год только начался, а капитан ГК «Ростов-Дон» уже шесть раз стала лучшим игроком в матчах. Юлия Манагарова набрала 67% голосов болельщиков по итогам встречи с венгерским «Ференцварошем».

Игра состоялась 5 февраля. Состав донской команды сильно изменился из-за коронавируса. Матч выдался сложным, но даже в таких условиях ростовчанки едва не победили. Первый тайм завершился ничьей - 13:13. Во второй части игры «зеленые» ненадолго вырвались вперед, но донские спортсменки догнали их и даже вырвались вперед. Однако удержать преимущество не удалось - к финальному свистку на табло был счет 25:25.

Юлия Манагарова стала самым результативным игроком «желто-черных». Она забила семь мячей. Второе место, по мнению зрителей, досталось Кристине Кожокарь (41%). Спортсменка принесла команде пять очков. Третье место - у Виктории Борщенко. Гандболистка забила всего три мяча, но именно она стала связующим звеном состава.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
0 0

Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.