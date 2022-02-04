Юлия Манагарова - лучшая гандболистка в матче «Ростов» - «Ференцварош»
Год только начался, а капитан ГК «Ростов-Дон» уже шесть раз стала лучшим игроком в матчах. Юлия Манагарова набрала 67% голосов болельщиков по итогам встречи с венгерским «Ференцварошем».
Игра состоялась 5 февраля. Состав донской команды сильно изменился из-за коронавируса. Матч выдался сложным, но даже в таких условиях ростовчанки едва не победили. Первый тайм завершился ничьей - 13:13. Во второй части игры «зеленые» ненадолго вырвались вперед, но донские спортсменки догнали их и даже вырвались вперед. Однако удержать преимущество не удалось - к финальному свистку на табло был счет 25:25.
Юлия Манагарова стала самым результативным игроком «желто-черных». Она забила семь мячей. Второе место, по мнению зрителей, досталось Кристине Кожокарь (41%). Спортсменка принесла команде пять очков. Третье место - у Виктории Борщенко. Гандболистка забила всего три мяча, но именно она стала связующим звеном состава.