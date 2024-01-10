Экс-игрока ФК «Ростов» Гелора Кангу подозревают в фальсификации возраста

Фото: ФК Ростов.

Бывшего игрока футбольного клуба «Ростов» подозревают в фальсификации документов. Дисциплинарный комитет национальных футбольных ассоциаций Африки считает, что 38-летний Гелор Канга подделал дату своего рождения.Как сообщает издание «СЭ», в ходе расследования оказалось, что мать полузащитника скончалась в 1986 году. А дата рождения в документах Канги — 1 сентября 1990 года. То есть спустя четыре года после смерти родительницы.За фальсификацию отстранение от участия в Кубке Африки грозит не только Гелору, но и всей сборной Габона, за которую он выступает.Канга провел на футбольном поле 70 матчей в составе «Ростова». Он входил в состав «желто-синих» с 2013 по 2016 годы. Канга отличился 7 голами и 13 результативными передачами. За четыре сезона помог донскому ФК завоевать Кубок России-2013/14 и стать серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16. По истечении контракта спортсмен перешел в сербскую «Црвену Звезду» на правах свободного агента.Фальсификация документов футболистов в Африке довольна распространена. Как правило, такого рода махинации проворачивают с молодыми игроками. Им занижают возраст, чтобы они играли с ребятами младше себя, которые менее развиты физически.