Экс-игрок «Ростова» оказался в центре скандала из-за подделки документов

Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» оказался в центре скандала из-за подделки документов. Об этом сообщает African Sports Today в твиттере.Демократическая Республика Конго уверена в том, что 30-летний Гелор Канга Каку скрывает свой возраст. Согласно найденным документам, член сербского клуба «Црвена Звезда» старше на пять лет. Также в удостоверении написано, что настоящее имя спортсмена Киаку-Киаку Кианга. Он родился в 1985 году в Киншасе, Конго.По данным из открытых источников, Гелор родился 1 сентября 1990 года в городе Оем, Габоне. Его футбольная карьера началась в клубе «Мангаспорт» в 2010 году. Когда Гелору было 23 года, он перешёл в донской клуб «Ростов». В 2016 игрок выступал за «Црвену Звезду».