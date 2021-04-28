Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Экс-игрок «Ростова» оказался в центре скандала из-за подделки документов

Экс-игрок «Ростова» оказался в центре скандала из-за подделки документов
Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» оказался в центре скандала из-за подделки документов. Об этом сообщает African Sports Today в твиттере.

Демократическая Республика Конго уверена в том, что 30-летний Гелор Канга Каку скрывает свой возраст. Согласно найденным документам, член сербского клуба «Црвена Звезда» старше на пять лет. Также в удостоверении написано, что настоящее имя спортсмена Киаку-Киаку Кианга. Он родился в 1985 году в Киншасе, Конго.


- Сборная Габона рискует быть исключённой из АФКОН-2021 за выставление на поле неподходящего игрока, - говорится в публикации в социальной сети.

По данным из открытых источников, Гелор родился 1 сентября 1990 года в городе Оем, Габоне. Его футбольная карьера началась в клубе «Мангаспорт» в 2010 году. Когда Гелору было 23 года, он перешёл в донской клуб «Ростов». В 2016 игрок выступал за «Црвену Звезду».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.