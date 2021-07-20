Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Из-за ухудшения ситуации по COVID-19 матч ФК «Ростов» - «Динамо» пройдет без зрителей

Из-за ухудшения ситуации по COVID-19 матч ФК «Ростов» - «Динамо» пройдет без зрителей
Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу футбольный матч первого тура РПЛ «Ростов» - «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом «желто-синие» сообщили за день до игры, 22 июля.

С каждым днем в донском регионе выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей также не уменьшается. Чтобы эти показатели не увеличились еще больше, 21 июля Роспотребнадзор Ростовской области потребовал провести матч без зрителей.

Напомним, две недели назад глава региона вернул жесткие карантинные меры. В частности, ввел запрет на посещение спортивных мероприятий. Однако тогда исключением стал ФК «Ростов». Там зрителям разрешили присутствовать, но при заполняемости трибун до 50%.

В день матча с московским «Динамо», 23 июля, на линию должны были выйти 50 автобусов, чтобы развозить болельщиков. Теперь же жителям Ростовской области запретили даже присутствовать на матчах основной футбольной команды. О порядке возврата билетов станет известно позже.

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.