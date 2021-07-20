Из-за ухудшения ситуации по COVID-19 матч ФК «Ростов» - «Динамо» пройдет без зрителей
Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу футбольный матч первого тура РПЛ «Ростов» - «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом «желто-синие» сообщили за день до игры, 22 июля.
С каждым днем в донском регионе выявляют все больше случаев заражения COVID-19. Число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей также не уменьшается. Чтобы эти показатели не увеличились еще больше, 21 июля Роспотребнадзор Ростовской области потребовал провести матч без зрителей.
Напомним, две недели назад глава региона вернул жесткие карантинные меры. В частности, ввел запрет на посещение спортивных мероприятий. Однако тогда исключением стал ФК «Ростов». Там зрителям разрешили присутствовать, но при заполняемости трибун до 50%.
В день матча с московским «Динамо», 23 июля, на линию должны были выйти 50 автобусов, чтобы развозить болельщиков. Теперь же жителям Ростовской области запретили даже присутствовать на матчах основной футбольной команды. О порядке возврата билетов станет известно позже.