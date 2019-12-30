ФК «Ростов» разыграет футболку с автографом Зайнутдинова



Футбольный клуб «Ростов» разыгрывает футболки полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Узнать все подробности и принять участие в розыгрыше можно в официальной группе «желто-синих».



«"Ростов" объявил о розыгрыше футболки. Бахтиер Зайнутдинов - один из лучших игроков нашей команды осенью. Новый год не должен обходиться без сюрпризов, поэтому мы разыгрываем футболку Бахи с автографом, - отмечается в сообщении.



Бахтиер Зайнутдинов - казахстанский футболист узбекского происхождения. Полузащитник российского клуба «Ростов» и национальной сборной Казахстана. Ранее полузащитника ФК «Ростов» Бахтиера Зайнутдинова признали лучшим спортсменом 2019 года в Казахстане.