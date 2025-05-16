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Игрок «Ростова» Андрей Лангович отменил свадьбу из-за Суперфинала Кубка России

Игрок «Ростова» Андрей Лангович отменил свадьбу из-за Суперфинала Кубка России
Игрок «Ростова» Андрей Лангович отменил свадьбу из-за того, что его команда вышла в суперфинал Кубка России.

15 апреля донская команда одержала победу над «Спартаком» со счётом 1:2. Это стало большим событием для «Ростова», так как теперь он продолжает борьбу за Кубок России. Матч с ЦСКА запланирован на 1 июня.

У некоторых футболистов уже были планы на начало лета. Андрей Лангович собирался жениться, но обстоятельства вынудили его перенести торжество на другую дату. Едва ли его невеста была в восторге от этой новости, но она выразила поддержку своему будущему супругу.
Фото: ФК Ростов
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