Игрок «Ростова» Андрей Лангович отменил свадьбу из-за Суперфинала Кубка России

Фото: ФК Ростов

Игрок «Ростова» Андрей Лангович отменил свадьбу из-за того, что его команда вышла в суперфинал Кубка России.15 апреля донская команда одержала победу над «Спартаком» со счётом 1:2. Это стало большим событием для «Ростова», так как теперь он продолжает борьбу за Кубок России. Матч с ЦСКА запланирован на 1 июня.У некоторых футболистов уже были планы на начало лета. Андрей Лангович собирался жениться, но обстоятельства вынудили его перенести торжество на другую дату. Едва ли его невеста была в восторге от этой новости, но она выразила поддержку своему будущему супругу.