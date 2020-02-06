ХК «Ростов» в гостях обыграл воронежский «Буран»



Хоккейный клуб «Ростов» одолел «Буран». Встреча проходила на воронежском льду. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.



Владислав Туник бросил шайбу нападающему Ранису Миргалиеву, и тот «распечатал» ворота соперника. Счёт удалось удвоить в начале второго периода. Гости часто оставались в меньшинстве, нарушая правила. Однако они не позволяли «Бурану» подбираться близко к своим воротам.



«Кондорам» удалось довести матч до «сухой» победы – 2:0. Выигрыш принёс ростовчанам два очка.



Следующую встречу они проведут с «Горняком» 10 февраля.