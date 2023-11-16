Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ХК «Ростов» уступил с разгромным счётом «Норильску»

ХК «Ростов» уступил с разгромным счётом «Норильску»
В очередной игре ВХЛ ростовская команда без шансов проиграла в Норильске дебютанту лиги.

Уже в первом периоде команда гостей пропустила трижды. Во второй части игры – ещё две шайбы. После двух отрезков матча ростовчане проигрывали – 0:5. В последнем отрезке поединка счёт вырос до 7:0. Потом, правда, «Ростов» кое-что и забил, однако было слишком поздно. Голами отметились Ранис Миргалиев, Александр Лосев и Даниил Калмыков. Итог – очередное крупное поражение южан, 3:8.

В остальных встречах дня в ВХЛ «АКМ» (Новомосковск) была сильнее «Омских Крыльев» – 4:1, «Югра» (Ханты-Мансийск) победила «Металлург» (Новокузнецк) – 7:4, «Рубин» (Тюмень) превзошёл «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 7:4, «Тамбов» разгромил «Сокол» (Красноярск) – 5:0, а «Химик» (Воскресенск) одолел «Торос» (Нефтекамск) – 4:2.

В таблице «регулярки» ВХЛ «Ростов» на последней строчке – 29 из 29. Теперь 17 ноября южане сразятся в гостях с «Соколом».
Фото: ХК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.