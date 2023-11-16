ХК «Ростов» уступил с разгромным счётом «Норильску»

Фото: ХК «Ростов»

В очередной игре ВХЛ ростовская команда без шансов проиграла в Норильске дебютанту лиги.Уже в первом периоде команда гостей пропустила трижды. Во второй части игры – ещё две шайбы. После двух отрезков матча ростовчане проигрывали – 0:5. В последнем отрезке поединка счёт вырос до 7:0. Потом, правда, «Ростов» кое-что и забил, однако было слишком поздно. Голами отметились Ранис Миргалиев, Александр Лосев и Даниил Калмыков. Итог – очередное крупное поражение южан, 3:8.В остальных встречах дня в ВХЛ «АКМ» (Новомосковск) была сильнее «Омских Крыльев» – 4:1, «Югра» (Ханты-Мансийск) победила «Металлург» (Новокузнецк) – 7:4, «Рубин» (Тюмень) превзошёл «Динамо-Алтай» (Барнаул) – 7:4, «Тамбов» разгромил «Сокол» (Красноярск) – 5:0, а «Химик» (Воскресенск) одолел «Торос» (Нефтекамск) – 4:2.В таблице «регулярки» ВХЛ «Ростов» на последней строчке – 29 из 29. Теперь 17 ноября южане сразятся в гостях с «Соколом».