ХК «Ростов» уступил на своем льду «Звезде» и уже точно не выйдет в плей-офф

Фото: ХК Ростов.

Шансы на продолжение сезона фактически были потеряны еще в октябре. Уже тогда было ясно, что чемпионат-23/24 неудачный. Математически же все решилось только теперь.Игра против московской «Звезды» получилась провальной. Временами кое-что получалось, но соперник был наголову сильнее. На 7-й минуте армейцы открыли счет усилиями Егора Кузьминова. Далее был промежуток почти равной игры. ХК «Ростов» создал несколько моментов, но вот реализовать не смог ни один. А гости на первой минуте третьего отрезка вечера практически сняли все вопросы — Василий Дронык, 0:2.Играть было еще достаточно, однако было очень тяжело представить, что «Ростов» в состоянии что-то соорудить в атаке. В концовке «Звезда» забросила ещё одну шайбу. Результат — очередное поражение ростовского клуба, 0:3.В остальных встречах дня в ВХЛ «Молот» (Пермь) победил «Дизель» (Пенза) — 3:2, «Рубин» (Тюмень) разгромил «Буран» (Воронеж) — 7:2, «Ижсталь» (Ижевск) была сильнее «Барса» (Казань), а «Нефтяник» (Альметьевск) переиграл «Торос» (Нефтекамск) — 4:1.17 января ХК «Ростов» сразится дома с «Рубином». В таблице «регулярки» ВХЛ южане — на 27-й строчке из 29.