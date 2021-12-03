ХК «Ростов» уступил «Югре» - 2:8

Фото: ХК «Ростов».

Несколько матчей назад команды сражались в Ростове-на-Дону. Тогда «кондоры» взяли верх, но на этот раз чемпион добыл жесткий реванш.В первые минуты команды были примерно равны, но ближе к середине периода «мамонты» стали теснить южан. Вскоре счет был открыт, а за полторы минуты до первого перерыва «сине-зеленые» развили успех – 2:0.Во второй части встречи команды обменялись двумя голами. У «Ростова» отличились Дмитрий Мухин и Роман Опалев. На вторую перемену коллективы отправились при счете 4:2.К сожалению, в третьем периоде «Югра» превзошла «Ростов» по всем статьям и добилась крупной победы. Итог – болезненное поражение «красно-белых», 2:8.В остальных встречах дня в ВХЛ «Металлург» (Магнитогорск) разгромил «Омские Крылья» - 10:3, а «Буран» (Воронеж) на выезде сенсационно победил «Рубин» (Тюмень) - 4:2.Команда Григория Пантелеева теперь сразится на своём льду 10 декабря с «Омскими Крыльями». Пока в турнирной таблице ростовчане на 10-м месте из 27.