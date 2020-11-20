Хоккейный клуб «Ростов» уступил «Нефтянику»

«Южане» приехали в Татарстан, будучи одними из лидеров чемпионата ВХЛ. Но местный «Нефтяник» был не «одним из», а самым настоящим лидером таблицы. Встреча состоялась 22 ноября.В начале матча ростовчане смотрелись активнее. «Кондоры» немало атаковали, но быстро забить не получилось. Зато на 9-й минуте они всё же открыли счёт. Алексей Прохоров с паса Алексея Краснова вывел ХК «Ростов» вперёд - 0:1. Ближе к первой перемене «Нефтяник» перехватил инициативу, забив дважды. Михаил Мокин сделал быстрый дубль – между двумя его голами была всего одна минута игрового времени.В середине второй части матча «красно-белые» в меньшинстве пропустили третий. Станислав Альшевский развил успех альметьевцев. В конце игрового отрезка Артём Пеньковский уменьшил отставание «кондоров» - 3:2.В дебюте третьего отрезка игры «нефтяники» вновь оторвались на два гола – 4:2 после броска Александра Сумина. Времени было ещё достаточно, чтобы отыграться. Но по рисунку матча было заметно, что может и не получиться. Хозяева площадки держали высокий темп игры и, вероятно, пытались измотать гостей. В третьем периоде «Нефтяник» обогнал оппонента по броскам в сторону ворот – 19:7 – и по броскам в створ – 11:6, очень солидно. В итоге ростовчане уступают – 2:4.Очередная игра чемпионата ВХЛ пройдёт для «Ростова» дома 26 ноября. В этот день подопечные Григория Пантелеева примут «Молот-Прикамье» (Пермь).