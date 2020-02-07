ХК «Ростов» крупно уступил «Горняку»



Красно-белые перед данной игрой добыли три победы кряду (над «Бураном» в Воронеже и дважды над ХК «Тамбов» - дома и на выезде), что, вероятно, вселило в души ростовских болельщиков надежды на ударное завершение дебютного сезона. Однако учалинский «Горняк» оказался «кондорам» не по силам – не получилось практически ничего. Клуб из Башкирии во второй конференции идёт в зоне плей-офф. «Ростов» же в игры на вылет не попал.



В стартовые минуты матча какое-то время игра была относительно равной. Ближе к середине двадцатиминутки гости стали играть острее. Вскоре это преимущество материализовалось в гол. Александр Дербенёв вывел учалинцев вперёд, 0:1. В конце первых двадцати минут дончане нахватали удалений и всё-таки отстоять ворота не сумели. «Горняк» забросил две шайбы, сначала в численном большинстве, а затем и в равных составах - Денис Мингалеев и Вячеслав Шарипов, 0:3 после первого отрезка матча.



Период второй на опасные моменты был скуп. Была драка с обоюдным удалением, но с чисто хоккейной точки зрения период был скучным - без голов и те же цифры на табло.



В похожем ключе прошла и половина третьей части схватки. На экваторе периода учалинцы забросили свою четвёртую шайбу за матч - Сергей Колесников, 0:4. За пару минут до конца периода и всего матча Денис Мингалеев довершил разгром подшефных Григория Пантелеева, оформив дубль. Итог - неприятное поражение 0:5.



ХК «Ростов» остаётся на 11 строчке из 18 в турнирной таблице первой Конференции чемпионата ВХЛ. Свой очередной матч красно-белые сыграют 14 февраля в Санкт-Петербурге. Соперник - местное «Динамо».