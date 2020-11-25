ХК «Ростов» проиграл «Молоту-Прикамье» по буллитам

Донские хоккеисты набрали лишь одно очко в домашней игре с аутсайдером лиги – 1:2 Б.Две недели назад эти команды уже играли между собой. Тогда в Перми ХК «Ростов» выиграл со счётом 1:0. В этот раз «медведи» смогли взять реванш.В первом отрезке матча команды действовали осторожно и атаковали малыми силами. Остроты было немного, всё сводилось к толкотне у бортов и дальним щелчкам. В первые 20 минут забитых голов зрители не увидели. Дончане были ближе к голу - один раз они больше минуты играли 5 на 3. «Кондоры» нанесли несколько опасных бросков по воротам, однако вратарь пермяков справился со всеми. Затем аналогичная ситуация была уже для гостей – опять 5 на 3, и опять без голов.Второй период был приблизительно таким же – обилие борьбы, недостаток опасных моментов. «Кондоры» поиграли впятером против троих ещё раз. Точнее ещё раз не использовали шанс забить в таком формате. В итоге и вторые 20 минут игры закончились нулями на табло.В третьей части игры счёт наконец-то был открыт. Уральцы поймали хозяев на ошибке в защите, и Максим Казаков поразил сетку ворот с близкого расстояния – под самую перекладину ворот, снизу вверх, 0:1. Через полторы минуты Савва Андреев вернул равенство в матч – после потери оппонента игрок «южан» протащил игровой снаряд ближе к воротам соперника и сходу эффектно бросил – 1:1.В овертайме ХК «Ростов» создал один хороший момент, но не использовал его. Победителя выявляли в серии штрафных бросков. После шестой пары буллитов верх взяли гости. Решающий бросок исполнил тот же Максим Казаков, автор первого гола в матче. Итог – проигрыш 1:2 Б.В остальных матчах игрового дня в ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) переиграли в овертайме «Дизель» (Пенза) 3:2, а «Лада» (Тольятти) по буллитам взяла верх над соседями, ЦСК ВВС (Самара) 4:3.28 ноября ХК «Ростов» будет принимать «Торос» (Нефтекамск).