ХК «Ростов» переиграл «Торпедо-Горький» на выезде

Донские хоккеисты победили со счётом 3:2.



В ноябре нижегородское «Торпедо-Горький» уже играло с ХК «Ростов». Красно-белые в тот день, откровенно говоря, выдали слабую игру и уступили с больным счётом 1:5. Прошло чуть более месяца, и соперники сошлись вновь, теперь уже на льду в Нижнем Новгороде. И теперь уже два очка достались южанам, которые взяли не такой увесистый, но вполне себе реванш.



В первом периоде большую часть времени обе команды играли, во-первых, слишком академично, во-вторых, чересчур закрыто. Опасности почти не было, зрители начинали скучать. На 18-й минуте сонное царство поднял на ноги Алексей Прохоров, который после ассистов Василия Мякинина и Егора Кулакова вывел гостей вперёд. Наступательный порыв красно-белых не потух и в начале второго периода, когда «кондоры» отправили в сетку ворот «Торпедо-Горький» ещё две шайбы – Александр Коробов и ещё раз Алексей Прохоров. Почти сразу же горьковцы ответили одним голом, но психологическое преимущество было всё равно у подопечных Григория Пантелеева – 1:3.



В начале третьей двадцатиминутки хозяева сократили разницу до минимальной, чем максимально обострили оставшееся время. А его было предостаточно. Торпедовцы временами атаковали по несколько смен подряд, однако и ростовчане были шиты не лыком – часто опасно контратаковали, а в обороне мастерски бросались под шайбы, всячески помогая своему вратарю Данилу Кудашеву. В итоге южане выстояли и увезли из НиНо два очка.



Сейчас в активе ХК «Ростов» 31 очко, столько же, сколько у «Ижстали». Эти два клуба по дополнительным показателям делят между собой 30-ую строчку из 34 в общей таблице ВХЛ. 9 января ХК «Ростов» будет принимать китайский «Ценг Тоу».