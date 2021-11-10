ХК «Ростов» переиграл «Омские Крылья»

Фото: ХК Ростов.

Фарм-клуб легендарного «Авангарда» только начинает свой путь в ВХЛ. Между собой команды пока не играли.В первой части матча игра была равной. Чуть удачливее играли омичи. На 5-й минуте они открыли счёт – Евгений Орлов, 1:0. В начале второго периода лучше заиграл «Ростов». Сначала гости не реализовали буллит, но затем забили с игры. Отличился Артём Пеньковский. Через несколько минут южане вышли вперёд после шайбы Павла Антипова, 1:2. В начале третьей двадцатиминутки «Омские Крылья» сравняли счёт. В концовке «красно-белые» сыграли более хладнокровно и реализовали один из своих моментов. Евгений Петриков приносит «кондорам» победу на выезде - 3:2.В остальных встречах дня в ВХЛ «Химик» (Воскресенск) на выезд обыграл в овертайме «Южный Урал» (Орск) - 5:4, а «Лада» (Тольятти) в гостях одолела «Звезду» (Чехов) - 4:1.Свой следующий матч ХК «Ростов» проведёт 15 ноября дома против «Бурана» (Воронеж). Пока в таблице регулярного чемпионата ВХЛ подопечные Григория Пантелеева идут на 12-м месте из 27.