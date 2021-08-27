ХК «Ростов» переиграл «Буран» в Кубке Тамбовской области - 4:2

В последнем туре (Кубок на приз губернатора Тамбовской области приводился по круговой системе) ХК «Ростов» играл против воронежского «Бурана». Соперник был вполне по силам – в прошлом сезоне «красно-белые» финишировали намного выше «ураганных», а всего пару недель назад дважды обыграли «Буран» дома. Победа досталась «кондорам» и в этот раз, но пришлось попотеть.Первыми забили воронежцы – Дмитрий Попов, 0:1. Через пару минут, однако, равенство было восстановлено Павлом Щербаковым, а еще через три минуты Савва Андреев вывел ростовчан вперед. Оба гола были забиты в неравных составах – в большинстве и меньшинстве, соответственно, 2:1.Второй период был примечателен только большим количеством единоборств и отсутствием голов. Зато в заключительной двадцатиминутке было намного интереснее. Сначала «Буран» сравнял счет - Артур Егоров, 2:2. «Красно-белые» вскоре вновь вышли вперед усилиями Дениса Пяткина. Далее «сине-голубые» долго осаждали ворота «Ростова», но так и не смогли уйти от поражения. В концовке «Буран» снял вратаря и получил гол в пустые ворота от Алексея Царёва. Результат – сложная победа ростовчан, 4:2.Уже в начале сентября ХК «Ростов» стартует в чемпионате ВХЛ. 6 сентября подшефные Григория Пантелеева сразятся в Перми с местным «Молотом».