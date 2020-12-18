ХК «Ростов» обыграл «Рубин»

Ростовские хоккеисты переиграли на своём льду соперника из Тюмени – 2:1. Игра против соседа по турнирной таблице прошла в равной борьбе.Уже на третьей минуте матча команда гостей повела в счёте благодаря голу Дениса Давыдова, 0:1. Далее «Рубин» продолжать распоряжаться инициативой. ХК «Ростов» явно уступал сопернику по всем показателям – 5:14 по вбрасываниям, 4:11 по броскам в створ. Большая удача, что «южане» пропустили только один гол.Во втором периоде картина изменилась. ХК «Ростов» стал чаще гостить в чужой зоне, а «Рубин», напротив, как будто успокоился. В середине периода красно-белые счёт сравняли. Василий Мякинин бросил в прорыв Савву Андреева, тот с разворота отдал на Алексея Прохорова, который с близкого расстояния расстрелял голкипера соперника – 1:1, очень эффектно. Через несколько минут разошедшиеся «кондоры» вышли вперёд. Вадим Щегольков бросил со средней дистанции – шайба миновала нескольких игроков соперника и юркнула в угол, 2:1.Третья двадцатиминутка прошла при яростных атаках тюменцев. Гости в несколько раз перебросали хозяев льда – 13:4 по броскам в створ, 21:7 по броскам вообще. Однако красно-белым отчаянно везло, а вратарь Данил Кудашев раз за разом спасал свою команду. В итоге ХК «Ростов» отстоял победу с минимальным перевесом и взял важнейшие два очка.В других матча игрового дня Чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» на своём льду одолел ХК «Рязань» 5:4, московская «Звезда» превзошла челябинский «Челмет» 2:1, а подмосковное «Динамо МО» в овертайме сломило сопротивление курганского «Зауралья» 5:4 ОТ.21 декабря подопечные Григория Пантелеева сыграют дома с ханты-мансийской «Югрой», идущей на первом месте. В общей турнирной таблице ХК «Ростов» занимает пока 10 место из 26.