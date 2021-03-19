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Хашимото и Мамаев вернутся в состав ФК «Ростов» в апреле

Хашимото и Мамаев вернутся в состав ФК «Ростов» в апреле
Игроки футбольного клуба «Ростов» Кенто Хашимото и Павел Мамаев выйдут в составе команды на поле, скорее всего, в апреле. Об этом заявил главный тренер «жёлто-синих» Валерий Карпин 22 марта в прямом эфире.

Напомним, Кенто Хашимото травмировал колено в матче с «Рубином» из Казани 22 ноября прошлого года. С тех пор футболист находится на восстановлении. Мамаев крайний раз играл 28 ноября с «Динамо». В декабре спортсмену сделали операцию на ахилле, и больше на поле он не выходил.

Пока не известны точные даты, когда полузащитники вернутся в команду. Это зависит от состояния здоровья футболистов. Планируется, что Хашимото поставят на замену 4 апреля в матче с московским «Спартаком».

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