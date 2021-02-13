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ГК «Ростов-Дон» ожидает пополнение

ГК «Ростов-Дон» ожидает пополнение
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в новом сезоне ожидает пополнение. К команде присоединится 34-летняя чемпионка мира Эдуарда Аморим. Контракт со спортсменкой из Бразилии рассчитан на год.

Аморим – уроженка города Блуменау. Играет с 11 лет. В феврале 2006 года переехала в Европу и пополнила команду «Кометал» (Скопье). Спустя три года присоединилась к венгерскому «Дьеру», с которым стала пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Бразилии гандболистка завоевала золотую медаль на Панамериканских играх 2007 года. Трижды участвовала в Олимпийских играх. В 2013 году выиграла чемпионат мира и была признана самым ценным игроком турнира.

Провела за сборную Бразилии 204 матча, забросила 677 голов.

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