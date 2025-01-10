Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» на гостевой арене

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» на гостевой арене
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в матче OLIMPBET Суперлиги. Итоги матча опубликовали на странице гандбольного клуба.

Матч состоялся 10 января на гостевой арене. По итогам игры ростовчанки вышли вперед со счетом 35:27 (14:12). Лучшие результаты в игре показала Кристина Кожокарь с результатом 10 очков.

В текущем чемпионате «желто-черные» выиграли все 18 матчей. ГК «Ростов-Дон» находится на первой позиции в турнирной таблице с результатом 36 очков.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.