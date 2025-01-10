ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» на гостевой арене
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в матче OLIMPBET Суперлиги. Итоги матча опубликовали на странице гандбольного клуба.
Матч состоялся 10 января на гостевой арене. По итогам игры ростовчанки вышли вперед со счетом 35:27 (14:12). Лучшие результаты в игре показала Кристина Кожокарь с результатом 10 очков.
В текущем чемпионате «желто-черные» выиграли все 18 матчей. ГК «Ростов-Дон» находится на первой позиции в турнирной таблице с результатом 36 очков.