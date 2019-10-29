«Ростов-Дон» крупно обыграл «Астраханочку»

Ростовские гандболистки одержали ещё одну крупную победу в чемпионате России – 30:19.



Матч против астраханской команды приходился на популярный праздник Хэллоуин. В этот день организаторы придали игре потусторонний, мистический антураж. В честь этого даже болельщики в тематических костюмах имели право посмотреть матч бесплатно.



Об игре: ничего нового, «Ростов-Дон» вновь без хлопот одержали победу. Жёлто-чёрные в начале игры забили пять мячей подряд, чем поставили интригу на грань исчезновения. На 8-й минуте матча «Астраханочка» наконец-то забила свой первый гол. При этом ростовчанки продолжали штамповать голы – настоящий гандбольный конвейер, работающий почти как часы. К перерыву отрыв был настолько солидным, что вопросов не вызывал ни у кого – 20:9.



Вторая половины была пустой формальностью. Для игроков «Ростов-Дона», которые не являются железными члена основы, это был шанс проявить себя. Для Амброса Мартина это шанс попробовать в почти боевых условиях какие-то другие тактические схемы и сочетания игроков. В результате всех экспериментов гости даже выиграли вторую половину встречи 11:10. Итог всего матча – 30:19 в пользу «Ростов-Дона», конечно.



По четыре мяча забили Ксения Макеева, Валерия Маслова, Юлия Манагарова и Кристина Кожокарь.



В турнирной таблице чемпионата России ростовчанки давно занимают ставшее уже привычным первое место. 6 ноября «Ростов-Дон» на выезде сразится с главным преследователем, тольяттинской «Ладой».