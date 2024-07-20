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Футбольный клуб «Ростов» сыграл матч с ЦСКА со счетом 0:0

Футбольный клуб «Ростов» сыграл матч с ЦСКА со счетом 0:0
Футбольный клуб «Ростов» сыграл матч с ЦСКА со счетом 0:0. Игра состоялась в Ростове 20 июля.

Сигнал к старту был дан в 20:00. В первой половине встречи ростовчане и москвичи не смогли открыть счет, и тайм завершился со счётом 0:0. На протяжении всей игры футболисты создавали опасные моменты, но забить гол никому не удалось. У "Ростова" – две желтые карточки и три замены игроков во втором тайме.

Таким образом, первая встреча сезона МИР РПЛ – 2024/2025 завершилась для «Ростова» и ЦСКА безголевой ничьей, со счетом 0:0.
Фото: ФК Ростов
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