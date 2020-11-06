Футболист ЦСКА Зайнутдинов получил сотрясение мозга в матче РПЛ с ФК «Ростовом»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил закрытую черепно-мозговую травму и легкое сотрясение мозга во время 14-го тура матча РПЛ с «Ростовом». Информация об этом появилась 9 ноября на сайте ЦСКА.На шестой минуте матча Зайнутдинов пошел в подкат и получил удар в голову коленом от футболиста ростовского ФК Дениса Терентьева. На девятой минуте полузащитника заменили.В связи с повреждением 22-летний футболист не сможет поехать в сборную, куда был вызван на ноябрьские матчи.Напомним, Бактиер Зайнутдинов начинал свою карьеру в 2014 году в казахстанском футбольном клубе «Тараз» из одноименного города. В 2018 году спортсмен перешел в ФК «Астана» казахского города Нур-Султан, а в январе 2019-го выкупил свой контракт и вошел в состав сборной ФК «Ростов», чтобы участвовать в РПЛ. За полтора года в составе ростовского клуба он провел 31 игру и забил четыре гола. В августе 2020 года Зайнутдинов перешел в ЦСКА.Отметим, за спортивную карьеру полузащитник стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка Казахстана.