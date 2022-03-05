ФК «Ростов» уступил дома «Сочи»

Фото: ФК Ростов.

Стартовый матч в 2022 году стал для команды Виталия Кафанов и Заура Тедеева неудачным – игра была равной, но не повезло в концовке.Первый тайм лучше удался «барсам» - гости больше владели мячом и не раз тревожили вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. Однако отстоят ворота удалось, а ближе к концу тайма «Ростов» отодвинул игру от своих ворот. Во второй части вечера игра и вовсе была равной – у жёлто-синих были свои моменты, но не пошло в атаке. Когда игра скатывалась к ничьей, «курортникам» повезло – спорный пенальти после просмотра видео. С 11-метровой отметки Кристиан Нобоа не промахнулся – 0:1. На последних минутах Сергей Песьяков получил прямую красную за фол последней надежды, но арбитр изменил решение после подсказки VAR и наказал голкипера хозяев только «горчичником». Итог – равная игра и обидное поражение «Ростова» в самом конце матча, 0:1.В остальных встречах дня в РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл на своём поле «Уфу» 2:0, «Краснодар» был сильнее «Урала» (Екатеринбург) 2:1, а «Ахмат» (Грозный) проиграл «Рубину» (Казань) 1:2.Очередной поединок «Ростов» проведёт в Казани с «Рубином» 14 марта. В таблице чемпионата страны среди клубов Премьер-Лиги жёлто-синие пока на 14 месте из 16.