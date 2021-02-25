ФК «Ростов» разошелся миром с «Зенитом»

Стартовый матч зимне-весенней половины РПЛ сложился для ростовчан неоднозначно – они сначала повели, затем получили красную и дважды пропустили, а в итоге смогли-таки спасти ничью, заканчивая матч в меньшинстве.В первой половине игры активнее действовали хозяева. У них было предостаточно острых моментов, но не везло с их реализацией, плюс отлично играл Сергей Песьяков. Когда казалось, что дело идёт к нулям, гамбийский новобранец «жёлто-синих» Али Соу забил курьёзный гол грудью. Не обошлось без глупой ошибки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, 0:1.Второй тайм начался с равной игры. «Ростов» мало в чём уступал грозному сопернику. Но на 56-й минуте арбитр удалил Максима Осипенко за очевидный, но не слишком грубый фол защитника. Эпизод был трактован как «фол последней надежды», хотя до ворот было ещё приличное расстояние. В меньшинстве «Ростов» вынужденно отошёл назад. Ещё несколько эффектных сейвов сделал Песьяков. Но так не могло продолжаться вечно. На 73-й минуте Николай Поярков в борьбе с нападающим хозяев отправил мяч в свои ворота – 1:1. Через несколько минут после этого «Зенит» вышел вперёд после гола Далера Кузяева – 2:1. Имея на одного игрока меньше, «жёлто-синие» неплохо атаковали. И были вознаграждены за свои усилия. Хорен Байрамян нанёс дальний удар, а Али Соу сделал удачный рикошет – 2:2. Результат – боевая ничья и очень мощный дебют гамбийского форварда Соу, дубль в ворота чемпиона.В других матчах тура РПЛ «Химки» обыграли на своём поле «Уфу» - 2:1, а волгоградский «Ротор» выиграл на выезде у «Тамбова» - 3:1.В турнирной таблице РПЛ «Ростов» идёт пока на шестом месте. 6 марта подопечные Валерия Карпина будут принимать «Сочи».