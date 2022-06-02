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Два игрока ГК «Ростов-Дон» оказались номинантами на звание лучших гандболисток мира в 2021 году

Два игрока ГК «Ростов-Дон» оказались номинантами на звание лучших гандболисток мира в 2021 году

Два игрока ГК «Ростов-Дон» оказались номинантами на звание лучших гандболисток мира 2021 года по версии портала Handball-planet.com. В списке – правая полусредняя Анна Вяхирева и правая крайняя Юлия Манагарова. Об этом донской клуб сообщил в своих соцсетях.

Открытое зрительское голосование будет длиться до 15 июня.

Напомним, что Юлия Манагарова присоединилась к «желто-черным» в 2013 году. Ее прошлый клуб - румынский «Олтхим», где она отыграла пару сезонов. Анна Вяхирева стала участницей донской команды в 2016 году. Ранее ей пришлось покинуть клуб из-за множественных травм, но уже в марте 2022 года она снова вернулась на площадку.

Обе гандболистки неоднократно становились лучшими в том или ином матче, по мнению болельщиков.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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