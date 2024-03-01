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Два игрока ФК «Ростов» попали в сборную России по футболу

Два игрока ФК «Ростов» попали в сборную России по футболу
Два игрока ФК «Ростов» попали в расширенный состав сборной России. Приглашение получили 29-летний защитник Максим Осипенко и 24-летний полузащитник Данил Глебов. Об этом стало известно из списка, опубликованного на сайте РФС.

Футболисты поедут в Новогорск (Подмосковье), где с 14 по 15 марта пройдет учебно-тренировочный сбор. Затем сборная сыграет два товарищеских матча в Москве. Первый должен пройти 21 марта с Сербией, а второй - 25 марта с Парагваем. Встречи проведут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Максим Осипенко вошел в состав «Ростова» в январе 2020 года. Контракт с ним рассчитан на 4,5 года. Он дебютировал в матче против «Ахмата» в феврале 2020 года, а в следующем получил капитанскую повязку.

Данил Глебов стал заниматься футболом в родном городе Томске. В 2015 году футболист попал в академию московского «Локомотива». Через два года полузащитником был подписан контракт с ФК «Анжи». В 2019-м футболиста выкупил «Ростов».
Фото: ФК «Ростов»
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