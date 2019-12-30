Ростовские гандболистки на выезде обыграли «Кубань»



Победой закончилась встреча гандболисток «Ростов-Дона» с «Кубанью». Матч состоялся 8 января в Краснодаре.



По информации пресс-службы донского гандбольного клуба, открыла счет на табло ростовская спортсменка Кристина Кожокарь, отправив мяч в пустые ворота с середины площадки. Затем было еще несколько отличных голов, но после ряда ошибок соперник практически сравнял счет.



На перерыв команда донских гандболисток ушла с преимуществом в десять мячей. Второй тайм ростовчанки решили начать еще с большим усилием, чтобы одолеть соперника. После нескольких удачных голов стало ясно, что «Кубань» останется ни с чем.



Последний гол матча с «Кубанью» забила левая полусредняя «Ростов-Дона» с пенальти. Встреча завершилась победой донских красавиц со счетом 24:32.



Следующая встреча ростовских гандболисток назначена на 9 января в Майкопе.