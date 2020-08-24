Футбольный клуб «Зенит» заинтересовался защитником «Ростова» Максимом Осипенко

Защитником ФК «Ростов» Максимом Осипенко заинтересовался «Зенит». Об этом 26 августа стало известно порталу «Спорт-Экспресс».Так, за 26-летнего спортсмена санкт-петербургский клуб предложил примерно 5 миллионов рублей. Донская команда не рассчитывала на такую сумму, из-за чего поставила условия: игрока отдадут, но не дешевле, чем за 12-15 тысяч рублей.Стоит отметить, что Максим Осипенко играл в составе «Тамбова», дебютировав в Премьер-Лиге в 2019-м. Зимой этого года он перешел в ФК «Ростов». Он провел 13 игр, но особо не выделился среди других игроков.