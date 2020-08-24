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Футбольный клуб «Зенит» заинтересовался защитником «Ростова» Максимом Осипенко

Футбольный клуб «Зенит» заинтересовался защитником «Ростова» Максимом Осипенко
Защитником ФК «Ростов» Максимом Осипенко заинтересовался «Зенит». Об этом 26 августа стало известно порталу «Спорт-Экспресс».

Так, за 26-летнего спортсмена санкт-петербургский клуб предложил примерно 5 миллионов рублей. Донская команда не рассчитывала на такую сумму, из-за чего поставила условия: игрока отдадут, но не дешевле, чем за 12-15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Максим Осипенко играл в составе «Тамбова», дебютировав в Премьер-Лиге в 2019-м. Зимой этого года он перешел в ФК «Ростов». Он провел 13 игр, но особо не выделился среди других игроков.

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