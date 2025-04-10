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Дарья Карпина сообщила о дискриминации в отношении её взглядов на спорт

Дарья Карпина сообщила о дискриминации в отношении её взглядов на спорт
Дарья Карпина, жена известного тренера Валерия Карпина, сообщила о систематическом проявлении дискриминации в отношении её взглядов.

В интервью изданию «МК-спорт» супруга экс-наставника ФК «Ростов» подчеркнула, что женские мнения в спортивной сфере часто подвергаются предвзятому отношению.

Она отметила, что, несмотря на развитие женского футбола, комментарии женщин о спорте нередко встречают осуждение.

Дарья Карпина подчеркнула, что подобная дискриминация проявляется повсеместно, от бытовых разговоров до профессиональных интервью.

По её словам, когда журналисты обращаются к ней за комментариями о муже, семейной жизни или впечатлениях от матчей, незамедлительно следует негативная реакция: "Кому это интересно? Кто её спрашивал? Зачем женщинам лезть в футбол?". Подобные высказывания, по мнению Дарьи, явно указывают на наличие дискриминации.

Стоит напомнить, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в конце февраля, чтобы полностью посвятить себя работе в сборной России. Он руководил клубом с 2017 года.
Фото: соцсети
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