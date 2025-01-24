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Бывший вратарь «Спартака» может стать действующим игроком «Ростова»

Бывший вратарь «Спартака» может стать действующим игроком «Ростова»
В футбольном клубе «Ростов» рассматривают возможность подписания контракта с бывшим игроком «Спартака» Александром Селиховым.

Ранее сообщалось, что «Ростов» проявляет интерес к голкиперу. Однако на тот момент Селихов выступал за «Спартака». В конце января стало известно, что спортсмен покинул клуб.

В настоящее время неизвестно, с каким клубом будет подписан контракт. Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил перспективы Селихова в «Ростове». Об этом он рассказал изданию «Чемпионат».

- Перед «Ростовом» не стоит задача занимать первые места, да и возможности для этого нет. Но для Селихова это не худший вариант, - отметил Титов в интервью «Чемпионату».

Официальных комментариев по этому вопросу пока нет. Пока сам спортсмен, как и клуб, хранят молчание.
Фото: соцсети
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