Бывший вратарь «Спартака» может стать действующим игроком «Ростова»

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В футбольном клубе «Ростов» рассматривают возможность подписания контракта с бывшим игроком «Спартака» Александром Селиховым.Ранее сообщалось, что «Ростов» проявляет интерес к голкиперу. Однако на тот момент Селихов выступал за «Спартака». В конце января стало известно, что спортсмен покинул клуб.В настоящее время неизвестно, с каким клубом будет подписан контракт. Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил перспективы Селихова в «Ростове». Об этом он рассказал изданию «Чемпионат».- Перед «Ростовом» не стоит задача занимать первые места, да и возможности для этого нет. Но для Селихова это не худший вариант, - отметил Титов в интервью «Чемпионату».Официальных комментариев по этому вопросу пока нет. Пока сам спортсмен, как и клуб, хранят молчание.