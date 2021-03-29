Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

За несколько дней до матча ФК «Ростов» - «Спартак» раскупили все билеты

За несколько дней до матча ФК «Ростов» - «Спартак» раскупили все билеты
Все билеты на матч ФК «Ростов» - «Спартак» распроданы. Об этом «желто-синие» сообщили 31 марта на официальных страницах в соцсетях.

В настоящее время на стадионах допускается заполненность только на 50%. Это значит, что желающих лично увидеть матч собралось порядка 27 тысяч человек.

При этом на сайте продажи билетов ФК «Ростов» осталось еще около 100 свободных мест.

Встреча с москвичами состоится 4 апреля на домашней арене «Ростова». Матч пройдет в рамках тура Тинькофф РПЛ (Российской премьер-лиги).

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.