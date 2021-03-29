За несколько дней до матча ФК «Ростов» - «Спартак» раскупили все билеты

Все билеты на матч ФК «Ростов» - «Спартак» распроданы. Об этом «желто-синие» сообщили 31 марта на официальных страницах в соцсетях.В настоящее время на стадионах допускается заполненность только на 50%. Это значит, что желающих лично увидеть матч собралось порядка 27 тысяч человек.При этом на сайте продажи билетов ФК «Ростов» осталось еще около 100 свободных мест.Встреча с москвичами состоится 4 апреля на домашней арене «Ростова». Матч пройдет в рамках тура Тинькофф РПЛ (Российской премьер-лиги).