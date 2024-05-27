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Анастасия Лагина — лучший игрок в матче «Ростов-Дона» против ЦСКА

Анастасия Лагина — лучший игрок в матче «Ростов-Дона» против ЦСКА
Вратарь «Ростов-Дона» стала лучшим игроком матча против ЦСКА. Итоги зрительского голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в соцсетях.

Большинство поддержали Анастасию Лагину (52% болельщиков). Голкипер отразила 5 мячей из 14. Эффективность ее сейвов составила 35%. Столько же (35% сейвов) — у второго вратаря «Ростов-Дона», Анастасии Лагиной. Она не дала забить 13 голов из 37 возможных. За нее проголосовали 37% человек.

Тройку лучших игроков, по мнению фанатов, замыкает Валерия Кирдяшева (29% голосов). Полусредняя забила семь мячей в ворота соперниц. Столько же голосов было и у Кристины Кожокарь, но в топ-3 она не вошла (16% голосов).

Проигрышный матч против ЦСКА был 24 мая. По итогам встречи команды сыграли вничью — 25:25. Поэтому победителя определили серией пенальти — семиметровых бросков в ворота друг друга. Столичные спортсменки обошли «желто-черных» на два мяча и стали чемпионами страны в третий раз. Игра завершилась счетом 33:31 в пользу ЦСКА.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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