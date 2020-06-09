Знойная погода ожидается в Ростове на День России

В Ростове на День России ожидается пасмурная и жаркая погода. О прогнозе на 12 июня рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.По данным синоптиков, в День России в Ростове ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров 12 июня покажут до +34 градусов. Ветер будет южно-восточный.Напомним, что 12 июня - выходной день. Ранее люди выходили на улицу, посещали парки, а для жителей устраивали праздники. Из-за пандемии коронавируса в этом году все увеселительные мероприятия с большим скоплением людей отменены.