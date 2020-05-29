Лунное затмение смогут увидеть жители Ростовской области

Тёплая пора года на Земле всегда богата интересными астрономическими небесными явлениями. Начиная с весны, люди могут наблюдать у себя над головой движение планет, метеорные потоки и кометы. Июнь 2020 года порадует жителей нашей планеты ещё и лунным затмением.По словам руководителя донской астрономической обсерватории Валерия Тупицына, красивый феномен произойдёт 5 июня. В это время Солнце, Луна и Земля выстроятся на одной линии, и наша планета отбросит на спутник полутень, поэтому затмение и называется полутеневым. В общей сложности оно продлится чуть больше трёх часов. Максимальная видимость полутени будет примерно в 22:25. Закрыто будет около половины спутника. Это уже второе подобное небесное явление в этом году. Первое было 10 января, следующее ожидается 30 ноября.Интересно, что в этот раз полутеневое затмение совпадает с полнолунием. На такую космическую красоту обязательно стоит посмотреть, ведь для этого достаточно просто выйти на балкон, или, если вы находитесь на улице, поднять глаза к небу.